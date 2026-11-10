澳大利亚新南威尔士州政府提出一项法案，旨在允许位于亨特谷的芒特普莱森特煤矿以增加后的产量继续运营。尽管澳大利亚高等法院10月裁定该企业扩建许可无效，这项倡议仍被提交。

据澳大利亚广播公司新闻报道，该煤矿运营商MACH Energy于2022年获得扩建批准，但这一决定随后成为法律争议的对象。高等法院裁定，规划部门未考虑范围3排放，即出口煤炭在海外燃烧时产生的排放。

上限为1650万吨

根据最初的许可，该煤矿每年最多可开采1250万吨煤炭。这比该企业计划在2026年开采的1650万吨少400万吨。新南威尔士州州长克里斯·明斯表示，这项特别法律应根据当前的开采状况和员工人数，在2032年前设定每年1650万吨的上限。

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明斯称，这项立法倡议是对高等法院裁决后出现的“独特法律不确定性”的回应。他还表示，政府并未放弃可再生能源和应对气候变化的计划，但认为可以进行干预以保护就业和经济增长。

对立法干预的批评

政府否认该法案实际上推翻了高等法院的裁决。据政府称，该文件还将要求出口煤炭供应给《巴黎协定》缔约国。

律师和扩建计划的反对者批评了这项倡议。公共诚信中心董事会成员、前法官安东尼·惠利称，这种做法是危险的先例。环保组织DAMSHEG主席温迪·威尔斯表示，她对试图在法院审理案件前通过该法律感到失望。新南威尔士州土地与环境法院的案件审理定于12月举行，而议会下院对该法案的辩论已被推迟。

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