据澳大利亚广播公司新闻报道，在澳大利亚，巴塞洛缪·彼得·多恩布什因驾驶一辆被盗卡车撞向警车，并将两名警察夹在车辆之间，被判处10年监禁。事件发生于2023年5月24日，地点在图文巴以北的古姆本吉附近。

撞击警察

当天，一辆Hino卡车从达令唐斯地区的一家轮胎企业被盗。随后，该公司一名员工在古姆本吉附近一家加油站对面发现了这辆车。警方用警车拦住卡车去路，随后高级警长斯蒂芬·英格森和高级警员马克·彭伯蒂试图将多恩布什从驾驶室中拉出。

当时45岁的男子向前行驶，撞击了警车前部。随后卡车向后滑行，司机再次加速，将警车调转方向，并把警员夹在两辆车之间。之后，两名警察都被甩过了警车引擎盖。

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英格森脊柱和髋部区域骨折，失去意识，并需要呼吸支持。他被直升机送往布里斯班接受紧急治疗。彭伯蒂遭受严重挫伤和撕裂伤，之后提前结束了警察生涯。

追捕与判决

撞击后，多恩布什逃避警方追捕约40分钟，数次绕过警车和路障钉。卡车在古姆本吉垃圾场被拦下，当时一名警察故意驾驶车辆撞向卡车侧面。该男子被捕后，其体内检出甲基苯丙胺。

自被捕以来，多恩布什已被羁押近三年半。法官迈克尔·科普利考虑了他较早认罪的情况，但强调对于危及警察生命的行为有必要施以严厉惩罚。法院因其针对警察的恶意行为判处其7年监禁，并因另案毒品贩运指控再判处3年监禁。由于这些罪行被认定为严重且暴力的犯罪，多恩布什只有在服满至少80%的刑期后才有资格申请假释。

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