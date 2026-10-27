澳大利亚塔姆沃思地方法院以危险驾驶致18岁洛根·鲍尔死亡罪，判处27岁的查理·恩斯特·基奥三年两个月监禁。基奥在2025年3月10日的事故后认罪，当时他的汽车撞上了一根电线杆。鲍尔被甩出车外后死亡。

据ABC News Australia报道，基奥获释后还将被禁止驾驶三年。他将于2028年2月29日获得假释资格。

车辆改装

法庭获悉，事故发生时，基奥在限速50公里/小时的路段以至少92公里/小时的速度行驶。法官彼得·麦格拉思表示，这名司机为了进行烧胎表演而改装了汽车：他改动了后制动器和差速器，导致车辆更难操控。

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鉴定显示，碰撞发生时后制动器未能工作。法官称，基奥知道由于这些改动，汽车减速更慢，并计划将其恢复至原先状态，但没有这样做。除鲍尔外，车内还有死者的兄弟和基奥的伴侣。

司机的悔意

在宣判时，法庭考虑到基奥在首次有机会时便认罪，并且根据精神科报告的结论，他对所作所为真诚悔过。法官指出，基奥意识到朋友死亡，并不能免除其因危险驾驶而承担的刑事责任。

洛根·鲍尔的亲属和朋友出席了庭审。他的母亲霍莉·鲍尔在受害者影响陈述中向法庭讲述了失去儿子的痛苦以及家人的悲痛。

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