在澳大利亚，代表老年人和企业利益的组织呼吁简化针对继续工作的政府年龄养老金领取者的规则。现行机制规定根据收入削减养老金，这使一些养老金领取者认为，工作会让他们受到经济惩罚，澳大利亚广播公司新闻报道。

来自昆士兰州东南部的71岁彼得·吉布尼从事零售工作，他的妻子是一名教师助理。两人都领取部分政府年龄养老金。他表示，他们赚得越多，失去的养老金就越多。这对夫妇没有可观的退休储蓄，并且正在偿还抵押贷款，因此目前无法停止工作。

规则如何运作

澳大利亚社会服务部解释称，没有其他收入的单身养老金领取者每两周最多可赚取526澳元，超过这一数额后其养老金将开始被削减。该金额包括work bonus机制：每两周劳动收入中的前300澳元在收入审查时不计入。

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如果夫妻双方都有资格享受这一机制且没有其他收入，他们合计每两周最多可赚取996澳元，之后才会削减养老金。该部门还指出，如今工作的养老金领取者比四年前能保留更多养老金。一名部门代表补充说，政府承诺在编制每一份预算时审议社会福利支付标准。

组织的建议

澳大利亚老龄委员会（Council on the Ageing Australia）首席执行官帕特里夏·斯帕罗呼吁简化现行制度。根据该组织最新发布的老年澳大利亚人状况报告，约15%的67岁及以上人群仍在工作，高于2021年的11%。近四分之一的人不排除以某种形式重返工作的可能性。

澳大利亚工商会首席执行官安德鲁·麦凯勒支持采取更灵活的方式，并提议将work bonus翻倍至每两周600澳元。他认为，年长劳动者的经验和技能能够惠及经济，尤其是人员短缺的行业。斯帕罗还称，年龄歧视是老年人就业面临的关键障碍之一。

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