在澳大利亚，一份关于幼儿教育和儿童照护机构的大型报告作者建议，将获得充足、营养且符合文化习惯的食物纳入国家质量标准。据News-Medical报道，这项工作由昆士兰大学研究人员与非营利组织Social Ventures Australia共同完成。

每十家机构中有一家不提供食物

研究人员用两年时间研究了幼儿教育和照护系统中的粮食不安全状况及食物供应情况。根据他们的数据，每十家机构中有一家不提供食物。澳大利亚国家法律并未要求此类机构为儿童提供食物，在评估其工作质量时，食物供应也不受监督。

报告《Food where it matters most》被称为首份针对从出生至六岁儿童日托机构食物供应情况的全国性绘制报告。最大的缺口出现在小型农村城镇：当地仅有58%的机构提供食物。在各州和领地中，最低比例出现在塔斯马尼亚州，为66%的日托机构；而其他地区的这一比例为87%至94%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

面向50个社区的计划

Social Ventures Australia幼儿教育负责人艾玛·西登纳姆呼吁澳大利亚政府在幼儿教育和照护系统中制定有针对性的食物供应计划。在初始阶段，该计划应覆盖50个儿童最可能面临粮食不安全风险的社区。她表示，这将能够检验如何在不同条件下提供营养食物，并为更广泛的改革收集数据。

报告的其他建议包括设立一个幼儿教育和照护委员会，该委员会将把营养视为必要的教育基础设施和优质服务的组成部分。昆士兰大学研究人员邦妮·瑟尔指出，16%至43%的有儿童澳大利亚家庭受到粮食不安全影响，低收入家庭和单亲家庭中的比例尤其高。同时，超过六分之一的澳大利亚儿童生活在贫困中。

报告强调，仅仅提供食物并不能保证食物数量充足且具有营养价值。研究人员列举的为儿童提供优质营养的障碍包括食品成本、空间有限和员工培训不足。

关注我们在