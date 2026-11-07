澳大利亚新南威尔士州西北部沃尔盖特地区启动了一项覆盖60万公顷的野猪数量控制计划。该试点项目将有120名土地所有者以及州土地管理人员参与。为防治这些有害动物，将使用诱饵、陷阱和空中射杀，澳大利亚广播公司新闻报道。

五个联合行动区域

该计划将在沃尔盖特地区的五个优先区域实施。新南威尔士州农业部长塔拉·莫里亚蒂表示，该计划是在与当地农民和社区领袖协商后制定的。她说，成功将取决于所有土地所有者的参与，因为野猪不会止步于地块边界。

North West Local Land Services入侵物种团队负责人彼得·道森表示，仅在沃尔盖特地区，野猪数量就估计达数万头。经历此前的干旱后，其数量急剧增加。他强调，如果私有土地所有者、国家公园、Crown Lands及其他土地管理者之间缺乏协调，单独采取的方法不会取得成效。

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对农民和环境的损害

根据最新的National Feral Pig Action Plan报告，野猪每年给澳大利亚农业造成超过1.9亿澳元的损失；昆士兰州和新南威尔士州遭受的损失最大。沃尔盖特农民伊妮德·库普表示，这些动物会杀死羔羊、破坏水体、传播疾病并损害农地。

莫里亚蒂指出，自现政府上台以来，该州已消灭110万头野猪。新南威尔士州政府已拨款6000万澳元，在三年内防治有害动物，其中本财政年度为1630万澳元。拒绝履行《2015年生物安全法》规定义务的土地所有者，个人可能面临最高22万澳元的罚款，公司则可能面临最高44万澳元的罚款。

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