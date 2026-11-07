2026年上半年，澳大利亚中毒信息中心在澳大利亚登记了345起与未获准用于人体的肽类有关的病例。这一数字是2025年全年此类病例数量的三倍以上，ABC News Australia报道。

2025年7月至2026年9月期间，新南威尔士州共有1180人在服用此类肽后前往急诊科就医。每月就诊人数从2025年7月的5人增至2026年9月的近220人。近60%的病例涉及35岁以下人群：25至34岁群体占就诊人数的32%，16至24岁群体占另外25%。

社交媒体推广

肽是构成蛋白质的短链氨基酸。其中一些由医生开具处方用于合法医疗用途。与此同时，社交媒体上正在推广注射用物质BPC-157、GHK-Cu、TB-500、瑞他鲁肽和CJC-1295；这些物质尚未获澳大利亚治疗用品管理局批准用于治疗或注射用途，并在网上被推广。

据澳大利亚酒精和药物基金会数据，截至2026年4月，TikTok上带有peptides标签的视频累计播放量超过2.3亿次。没有医疗资质的网红向追随者建议应选择哪些物质以及如何注射，也可能从在线卖家处获得佣金。

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22岁的健身网红乔什·索耶表示，他曾获得免费肽类产品，并因推广帖文和促销代码每周获得最高2000澳元的佣金。他推广GHK-Cu，并称自己将其用于皮肤护理和防止脱发。没有证据表明注射用GHK-Cu具有抗衰老效果。

风险与无监管生产

今年早些时候，维多利亚州7名居民在使用瑞他鲁肽后因急性肝毒性入院。这种肽被宣传为减肥产品，但世界上没有任何监管机构批准其用于治疗或销售。上周，一名验尸官认定，澳大利亚演员理查德·诺顿的死亡是由注射未经批准的肽类所致。

ABC News Australia还获得了两家供应商声称在中国广州和深圳的设施内拍摄的视频和照片。两名消息人士均表示，这些工厂不是持牌药品生产商。顾问药剂师卡拉·乔伊斯警告说，对于在黑市购买的物质，无法确定其无菌性、成分、剂量或是否可能受到污染。

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