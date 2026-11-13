澳大利亚内政部国家安全事务负责人哈米什·汉斯福德早在8月就曾警告，该国高度依赖微软服务存在风险。他表示，公司运营中断可能会对澳大利亚造成不成比例的影响。在当前事件中，澳大利亚联邦警察和澳大利亚安全情报组织（ASIO）报告称受到此次故障影响。

据ABC News Australia报道，澳大利亚联邦政府在故障发生前一周举行了网络事件模拟演练，政府机构、私营企业和微软参与其中。演练旨在确定参与者在发生危机时的应对程序，并为危机做好准备。

对供应商的依赖

由数字化转型局委托、于2月发布的一项独立审查认定，单一供应商协议的脆弱性较为罕见，但其后果可能是灾难性的。该文件将总体风险水平评估为中等。促成此类协议的因素包括转换至其他供应商的高成本和复杂性。

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内政部下属关键基础设施安全中心也于11月2日重申了对依赖数量有限的技术供应商的警告。澳大利亚网络安全协调员、陆军中将米歇尔·麦吉尼斯上个月表示，政府计划评估政府系统和关键基础设施对微软等供应商的关键依赖程度。

合同与恢复

今年，澳大利亚政府机构与微软签订了总额超过10亿美元的合同。其中包括国防部于6月签署的一项7.2亿美元协议，以及7月与Services Australia签署的1.634亿美元协议和与澳大利亚税务局签署的1.51亿美元协议。这些协议涵盖Office 365等产品的许可证和云服务。

内政部长托尼·伯克表示，政府已启用与微软备忘录中的一项条款；据他所说，该条款规定在故障后优先恢复澳大利亚的服务。微软表示，没有迹象表明恶意活动是问题原因，并正将近期配置变更作为此次事件的可能因素进行核查。

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