在澳大利亚，一名业余淘金者在新南威尔士州蒂布布拉附近的芒特斯图尔特牧场发现了一块金块，按黄金现货价格估值为15万至16万美元。ABC News报道了这一发现。

搜寻数日后发现

这名希望匿名的淘金者在该地区寻找黄金已有数日。10月中旬，他正准备结束搜寻时，Gold Monster 2000金属探测器发出了微弱信号。据该男子称，在向下挖掘约100毫米后，设备开始发出响亮信号，他在坑的中央看到了一个黄色斑点。

这块含有石英夹杂物的金块重逾1.2公斤。检测显示，其中约940克为纯金。淘金者将这一发现命名为“Tibooburra Spud”，并计划将其出售给收藏家。他认为，届时价格可能升至20万美元。

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该地区罕见的发现

来自布罗肯希尔的淘金设备销售商格雷格·斯彭格勒表示，在超过20年的工作中，他只见过另一块重量超过1公斤的金块。通常，淘金者发现的是金片，或重几盎司的小得多的金块。

自19世纪80年代末以来，蒂布布拉附近的淘金活动一直吸引着游客。目前，在获得Native Title许可期间，蒂布布拉公共地禁止淘金。与此同时，芒特斯图尔特和甘韦尔牧场允许人们付费进行此类搜寻。

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