阿扎德查谟和克什米尔举行了查谟烈士纪念日的仪式、研讨会和座谈会。该纪念日每年举行，以纪念1947年次大陆分治后在大规模迁往巴基斯坦期间死亡的穆斯林。

纪念活动

据《快报论坛报》报道，活动在穆扎法拉巴德、米尔普尔以及蓬奇分区的多个地区举行。参与者缅怀了超过25万名穆斯林；据历史记载，他们在试图迁往巴基斯坦时死于查谟及邻近地区。

该报还指出，控制线两侧及该地区以外的居民都举行了纪念活动。当天，整个阿扎德查谟和克什米尔均为休息日，以便人们参加纪念活动。

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参与者声明和历史数据

集会上的发言者表示，打算继续为按照克什米尔居民意愿解决克什米尔问题而斗争。他们主张根据联合国决议举行自由公正的公民投票；他们认为，这些决议规定了自决权。

《快报论坛报》将1947年10月和11月发生在查谟的事件称为迁徙期间对穆斯林的大规模杀戮。该报援引英国《泰晤士报》1948年8月10日的一篇报道，称超过23.7万名穆斯林被杀，约50万人被迫迁往巴基斯坦和阿扎德查谟和克什米尔。

报道还列举了有关查谟和克什米尔统治者哈里·辛格的部队以及印度教—锡克教武装团体参与这些事件的说法。该报将这些评估与联合国印度和巴基斯坦委员会一个小组委员会1949年的报告、记者韦德·巴辛的资料以及圣雄甘地的言论联系起来。

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