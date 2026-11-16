亚洲正在建设全球目前在建的91吉瓦核电装机容量中的66吉瓦，占总量的73%。据OilPrice报道，路透社专栏作家加文·马奎尔汇编了全球能源监测机构的数据。

中国在建设规模上领先

全球在运核电站的总装机容量为408吉瓦，另有91吉瓦处于建设阶段，全球核电追踪器的数据显示。中国正在建设最多的新核电装机容量——超过43吉瓦。

中国之后是印度，在建容量为6.6吉瓦；日本为6.1吉瓦；韩国为5.6吉瓦。中国和印度的发电在很大程度上依赖煤炭，但同时也在扩大核电和可再生能源发电，以满足不断增长的电力需求。

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印度、日本和韩国的计划

印度力争到2047年将核电装机容量从目前的8.8吉瓦提高至100吉瓦。2025年底，该国政府批准了《原子能法案》（Atomic Energy Bill），该法案将首次允许私营企业投资印度核工业。该国还计划到2033年建成五座国产小型模块化反应堆。

日本计划到2040年将核电在发电中的占比提高至20%，而目前这一比例不足10%。在2011年福岛核电站事故前，核能曾提供日本约30%的电力。在反应堆因检查而停运后，日本已有十多座反应堆恢复运行。

日本和韩国不计划建设新的燃煤发电容量。OilPrice指出，这些国家发展核电和可再生能源发电，长期来看可能降低其对天然气的需求。

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