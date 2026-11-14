埃塞俄比亚袭击事件至少造成8人死亡——阿纳多卢通讯社

11月14日上午，埃塞俄比亚南部靠近肯尼亚边境地区发生袭击，至少8名索马里平民死亡，其中包括妇女和儿童。当地政府表示，武装奥罗莫组织成员可能参与了此次袭击，阿纳多卢通讯社报道。

对定居点的袭击

杀戮事件发生在达瓦地区穆巴拉克县的马尔卡马里地区，与肯尼亚曼德拉县相对。根据当地消息，袭击者清晨进入一个牧民定居点，当时居民正在睡觉，随后开枪。

此次袭击的具体情况尚未得到独立核实。根据当地政府的说法，责任被归咎于一个武装奥罗莫组织。

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边境紧张局势加剧

此次袭击发生在埃塞俄比亚南部奥罗莫人与索马里人社区之间族际紧张局势加剧的背景下。冲突已蔓延至有争议地区边界沿线的多个地区，数千人因此离开家园并越境进入肯尼亚。

肯尼亚边境城镇莫亚莱的居民表示，他们夜间听到来自埃塞俄比亚一侧的密集枪声和爆炸声。社交媒体上流传着冲突视频，但其真实性无法得到独立证实。

肯尼亚马萨比特县县长穆罕默德·阿里11月13日表示，邻国埃塞俄比亚的战斗导致两名肯尼亚人被流弹打死，另有22人受伤，约1万名居民流离失所。他说，超过5万名埃塞俄比亚人抵达肯尼亚寻求庇护。

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