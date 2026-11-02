埃及议员法蒂玛·阿德尔提交了一项法案，拟取消对所谓荣誉谋杀的从轻处罚，并加重对强奸以及针对妇女和儿童的性暴力行为的责任。据《耶路撒冷邮报》报道，这一倡议在社交媒体上引发强烈反应。

取消针对男性的例外规定

埃及《刑法》第237条目前允许对当场发现妻子通奸并立即杀死妻子及其伴侣的男性从轻处罚。在该国，谋杀罪可判处无期徒刑或死刑。

宪法法律专家伊斯兰·卡纳维在接受CNN Arabic采访时指出，废除这一规定引发了男女平等问题。现行条款规定，在特定情况下可对男性从轻处罚，但对于在类似条件下杀死丈夫及其伴侣的妻子，则没有这一规定。

加重对性暴力的处罚

该法案还提出，将未经受害者同意发生性行为的主要刑罚定为无期徒刑。在存在加重情节时，拟适用死刑，包括受害者未满18岁、犯罪由多人实施、袭击者是亲属或对受害者拥有权力，以及后果导致重伤、永久残疾或死亡。

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对于使用暴力、威胁或胁迫实施的暴力猥亵行为，法案拟规定最低15年监禁。尤其是针对未满18岁者实施此类行为、由多名袭击者参与、使用武器，或导致受害者永久残疾的，将处以无期徒刑。若受害者死亡，处罚可加重至死刑。

此外，该草案规定，对未满18岁的儿童实施猥亵行为，即使未使用暴力、威胁或胁迫，也将面临至少10年监禁。文件还禁止法院以受害者的衣着、外貌或社会关系作为减轻犯罪者刑罚的理由。

部分埃及女性在Facebook上支持这项倡议。与此同时，其他用户指责该议员宣扬不道德行为，并呼吁制定更严格的通奸规定。

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