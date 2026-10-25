厄瓜多尔称从地堡中缴获100件武器——The Rio Times

据电视台Teleamazonas报道，厄瓜多尔军方和警方在不到一周内从隐蔽地堡中缴获了约100件枪械。The Rio Times援引该电视台报道。Teleamazonas称，缴获物品中包括步枪和其他武器，报道将其称为意图在该国实施恐怖活动的武器。

与此同时，该媒体指出，其未在厄瓜多尔国家警察、内政部或武装部队联合司令部的公开来源中找到证实约100件这一数字的详细官方统计。具体发现了多少处地堡以及它们位于何处也尚不清楚。

瓜亚基尔的搜查行动

警方于2026年10月21日在瓜亚基尔北部萨马内斯区一栋住宅楼内发现了一处已确认的藏匿点。现场发现13枚Claymore杀伤人员地雷、10个配有引爆系统的C4塑性炸药装置、一支步枪、一支霰弹枪、弹匣以及超过690发弹药。

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搜查期间，屋内无人。莫德洛区警察负责人胡安·埃斯平表示，执法人员对该地点进行了两个月的调查。警方称该藏匿点布置复杂：水箱附近设有液压系统。

打击有组织犯罪的行动

厄瓜多尔武装部队联合司令部负责人亨利·德尔加多将军10月初表示，军方自2026年初以来已缴获3167件枪械。据他称，武装部队自1月以来实施了1000多次突袭，主要集中在瓜亚斯省，其行政中心为瓜亚基尔。

厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚于10月14日宣布启动新一轮特别行动。根据第519号法令，瓜亚斯、马纳比、洛斯里奥斯、埃尔奥罗和埃斯梅拉达斯五省将于2026年11月1日至10日实施宵禁，时间为00:00至05:00。

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