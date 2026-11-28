在2025–2026年筑巢季，厄瓜多尔数个海滩记录到了史无前例数量的东太平洋棱皮龟巢穴。这些地点距离这些海龟在墨西哥和哥斯达黎加的传统筑巢区域超过1,000英里，ScienceDaily报道。

棱皮龟是世界上最大的海龟。研究人员认为，新筑巢地点的出现可能是这些动物对海洋温度上升的反应：它们或许能在厄瓜多尔海岸找到更凉爽的繁殖条件。

45年的数据

科学家分析了厄瓜多尔海岸超过45年的观测数据。数据库纳入了与性成熟雌龟相遇、尝试筑巢、巢穴数量、幼龟孵化成功率以及海龟搁浅案例的信息。

这些数据与厄尔尼诺和拉尼娜时期进行了比较，这两个时期分别与较高和较低的海表温度相关。过去十年间，在东南热带太平洋海域水温较低的拉尼娜时期，厄瓜多尔海岸的棱皮龟活动和筑巢活动有所增加。

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每窝的卵数以及成功孵出幼龟的卵所占比例，与更北方已确立筑巢地点的指标相似。研究人员表示，一些厄瓜多尔巢穴产出的后代甚至多于其他地区通常记录的数量。

海龟贝拉的成功

2026年1月，一只被研究人员命名为贝拉的雌龟在厄瓜多尔克鲁西塔海滩产下47枚卵。几周后，44只幼龟孵化并向海洋前进。在第一次尝试筑巢时，街灯的人工照明令这只动物迷失方向：它到达了石质防波堤和人行道，随后没有产卵便返回大海。

追踪标签显示，贝拉在2026年筑巢了四次或五次。一个巢穴被保留在原处，其他巢穴则被转移到圣哈辛托孵化场。到季节末，贝拉产下的146枚卵中有134只幼龟孵化，成功率为91.8%。

自20世纪80年代以来，东太平洋棱皮龟种群已减少超过90%。研究人员列出的威胁包括：受人为气候变化加剧的温暖厄尔尼诺事件、意外被渔具捕获、塑料污染、与船只碰撞、采集龟卵以及筑巢地点遭破坏。

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