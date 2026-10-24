在肯尼亚埃尔多雷特，工作人员和私人保安被从靠近政府官邸 Eldoret State Lodge 的一块五英亩土地上驱离。土地登记记录将该土地与肯尼亚前总统丹尼尔·阿拉普·莫伊的家族及 Willowdale Investments Limited 公司联系起来，Nation Kenya 报道。

Mashujaa Day 前的驱离

据该媒体报道，在埃尔多雷特举行 Mashujaa Day 英雄日庆祝活动前数日，有人开始接管这片土地。为该处提供安保近一年的私人保安被带离地块，工作人员的物品也被运离该区域。

看守人员表示，他们没有收到正式的驱离通知。据他们称，一名 General Service Unit 官员表示，该土地属于国家，必须立即腾空。工作人员遵从了要求，但因担心安全问题而拒绝透露姓名或接受拍照。

登记记录与官员立场

在埃尔多雷特土地登记册中，该地块编号为 Eldoret Municipality/Block 8/62，登记在莫伊家族和 Willowdale Investments Limited 名下。一名不愿具名的土地登记处高级官员表示，该家族自1996年起一直使用该地块，此前与相邻政府官邸之间没有发生争议。

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埃尔多雷特警方表示，其各警局未收到有关此次驱离的正式报案。瓦辛吉舒县专员埃迪森·尼亚莱证实，看守人员曾向他求助。他表示，自己建议他们等待至 Mashujaa Day 庆祝活动结束，但此后他们没有再次与他联系。

吉迪恩·莫伊家族的律师摩西·穆蒂西亚表示，他被派往现场记录事件。该家族尚未决定下一步行动。Nation Kenya 指出，该媒体未能确定国家是否对该土地拥有相竞争的法律权益，是否已启动收购或收回该土地的程序，以及人们被驱离的依据是什么。

肯尼亚当局此前曾宣布开展一项行动，收回划拨给政府官邸的土地。State House 审计长卡托奥·奥莱·梅蒂托向议会委员会表示，政府已收回 Eldoret State Lodge 附近一块曾被一家俱乐部占用的地块。同时，目前争议与这项行动之间的联系仍不明确。

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