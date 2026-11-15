也门军方指挥官在与胡塞武装交战中身亡——阿纳多卢通讯社

也门政府军表示，一名高级军事指挥官和数名其他军人在北部焦夫省与胡塞武装的冲突中身亡。阿纳多卢通讯社报道了这一消息。

亚丁附近部队重新部署

也门南方武装部队还表示，已从祖卡尔机场和位于塔伊兹省西部的曼德海峡地区重新部署部队。他们解释说，此举是为了保障该国临时首都亚丁及邻近省份的安全。

此前，也门军方报告称拦截了胡塞武装的无人机，据其称，这些无人机正飞往该国中部城市马里卜。马里卜拥有也门数量最多的境内流离失所者。

塔伊兹和焦夫省平民受伤

官方萨巴通讯社报道称，在也门西南部塔伊兹省，6名平民在胡塞武装的炮击和狙击袭击中受伤，其中包括两名儿童和两名妇女。三名伤者——同一家庭的两名儿童及其母亲——在一枚炮弹落在塔伊兹市阿兹-扎赫拉地区他们家附近后受伤。

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地方当局还表示，一名35岁女子被位于塔伊兹以南阿克鲁德地区阿尔-阿夫哈姆山上的狙击手打伤。据这些消息，另有两名男子在塔伊兹以西和以东的炮击中受伤。

也门内政部表示，在焦夫省哈卜瓦沙阿夫地区，一辆载有平民的车辆下方发生地雷爆炸，造成两名儿童和一名妇女受伤。该部门称，地雷由胡塞武装埋设。

有关袭击萨那的说法

胡塞武装控制的马西拉电视台报道称，首都萨那遭到空袭，并指责沙特阿拉伯实施了袭击。胡塞武装军事派别发言人叶海亚·萨里还称，该组织据称在焦夫省击落了一架沙特CH-4武装侦察无人机。沙特官员和也门政府未立即评论这些说法。

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