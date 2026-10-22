也门塔伊兹省国际承认政府军与胡塞武装之间的战斗加剧。联合国人道主义事务协调厅表示，自8月以来，该国近26万人被迫离开家园，其中约一半在塔伊兹避难，目前战斗正集中在该地，半岛电视台报道。

政府军声明

政府军发言人马吉德·安-纳齐利表示，政府军开展了835次行动，打击胡塞武装的阵地；胡塞武装也被称为“安萨尔·阿拉”运动。据他称，这些行动造成285名该组织成员死亡或受伤，其坦克和武器仓库也被摧毁。这些数据尚未得到独立证实。

塔伊兹西部具有战略意义的贾巴勒-汗山区也发生了激烈冲突，该地区俯瞰连接该省与亚丁的区域，亚丁是也门政府所在地。杜巴卜和马斯拉赫地区也传出激烈战斗的消息。一名政府军消息人士向该电视台表示，空袭击中了塔伊兹以南马法尔地区的胡塞武装集结点和基础设施。

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人道主义局势

据人道协调厅称，联合国人权事务高级专员办事处确认了251名平民伤亡：57人死亡，另有194人受伤。遇难者中有一半是儿童。

自8月以来，人道主义组织已向超过17.4万名流离失所者提供援助——接近每10个流离失所家庭中的6个。援助包括食品、卫生用品包和紧急现金支持。人道协调厅指出，最近流离失所家庭最迫切的需求是住所、食物和资金。

也门教育部此前表示，由于冲突，超过250万名儿童无法上学。与此同时，政府军继续推进本月在沙特阿拉伯领导的联盟支持下发动的“也门黎明”反攻，以夺回胡塞武装控制的领土，包括首都萨那。

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