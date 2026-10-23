尼日利亚东南部恩古的年轻人就当地艺人伊祖楚克武·恩纳吉（Izuchukwu Nnaji，艺名Stone）死亡举行抗议。参与者表示，警察反邪教团体战术部门的人员可能涉嫌参与了对他的杀害。

家属和抗议者的说法

据《Premium Times》报道，恩纳吉周二晚与朋友庆祝生日后入住了The Bull酒店。据该媒体称，他于周三凌晨约3时在酒店被拘留。

死者的哥哥奥戈楚克武·恩纳吉告诉记者，酒店管理层确认反邪教部门人员曾到访，并确认其弟弟被拘留。抗议者称，该艺人的遗体于周四在恩古州ESUT Parklane教学医院的太平间被发现。

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抗议者的诉求

手持标语牌的抗议者前往恩古政府官邸。他们要求拘留并追究他们认为与恩纳吉死亡有关的执法人员的责任，并进行调查。该艺人的哥哥表示，恩纳吉既不是邪教团体成员，也不是持械劫匪。

恩古州警方发言人丹尼尔·恩杜奎未回应记者多次致电及要求就事件置评的短信。该媒体还指出，2024年10月，一名警察督察在该州开枪打死了艺人奇凯齐耶·姆巴（Chikezie Mba，艺名Igbo Jah）。警方当时称该督察名为约瑟夫·奥宗瓦福尔，将其开除出警队，并将案件移交法院。

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