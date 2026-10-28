尼日利亚恩古州警方报告称，已逮捕30岁的奇卡·乌格博尔，其涉嫌对女性实施一系列强奸、抢劫和性勒索。据Premium Times Nigeria报道，他据称从POS操作员中挑选受害者。

以所谓金融交易为名的手法

州警察发言人丹尼尔·恩杜奎表示，在初步调查中，执法人员查明，嫌疑人以进行金融交易为由，将POS操作员诱骗至偏远地点。根据调查人员的说法，他在那里抢劫她们并实施性暴力。

警方称，5月21日，该男子将一名20岁的POS操作员从恩古的阿夸塔市场诱骗至煤炭营地圣彼得教堂后方的灌木丛中。他据称抢走了她60万奈拉并强奸了她。警方称，同一市场另一名30岁的女工作人员于8月11日被诱骗至同一地区，12万奈拉被抢走；据报道，强奸未遂。

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涉嫌性勒索

根据警方的说法，10月4日，嫌疑人使用Franklin Umeh这一名字，通过Facebook邀请另一名21岁女子前往恩古的老公园。此后，她据称被带到乌迪赛丁附近的灌木丛中。调查人员称，嫌疑人在那里强奸了她，录制了裸体视频，并抢走10万奈拉和她的手机。

恩杜奎表示，随后该男子威胁称，若该女子不支付20万奈拉，就会传播这段录音；他还利用她的手机联系了她的一些WhatsApp联系人。警方称，在从嫌疑人处扣押的手机中发现了已确认和未确认受害者的裸体照片和视频。

调查仍在进行中。警方表示，调查完成后将把嫌疑人移送法院，并呼吁其他可能的受害者联系执法部门。

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