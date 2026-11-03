在沙特阿拉伯利雅得，18岁的阿曼·阿里和16岁的瓦西·阿里兄弟已从医院出院。他们在10月10日针对哈立德国王国际机场的导弹袭击中受伤，他们的父亲、46岁的印度软件工程师穆罕默德·优素福·阿里在袭击中遇难。

据《国家报》报道，兄弟二人因混凝土碎片和玻璃碎片造成的腹部及四肢伤势接受了手术。出院后，他们继续在利雅得的Sulaiman Habib医院接受门诊术后治疗。

该家庭将留在利雅得

据这两名少年的叔叔拉齐乌丁称，哥哥因玻璃伤及腹部而需要更长时间的治疗。目前，兄弟二人与母亲、姐妹和姨母一起住在亲属家中。她们在袭击发生时也在机场，并受了轻伤。

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印度驻沙特阿拉伯大使维普尔表示，治疗结束后，该家庭将返回印度海得拉巴。他说，兄弟二人的情况稳定，在医疗观察结束前留在利雅得是适宜的，因为医生熟悉他们的治疗过程。

机场遇袭

阿里一家正前往进行副朝，并等待飞往麦地那的航班时，一枚炮弹击中了机场航站楼。据该报报道，也门胡塞武装向机场发射了一枚炮弹，造成13名平民死亡，300多人受伤。

兄弟二人的父亲在利雅得一家银行的IT支持团队工作，并在沙特阿拉伯生活了约20年。沙特当局承担了阿里一家及其他伤者的治疗费用，印度大使馆则为该家庭提供必要支持。

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