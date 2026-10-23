在伊拉克埃尔比勒，靠近古老城堡的四栋历史建筑正被改造为用于保护库尔德文化遗产、举办展览和开展艺术教育的空间。该项目由库尔德斯坦艺术与文化中心（Kurdistan Centre for Arts and Culture，KCAC）实施，《国民报》报道。

其中一栋建筑将成为配备现代化手稿储藏设施的档案馆。KCAC社会影响事务总监斯佩达·米祖里表示，该场所必须能够防范火灾、水灾和子弹。这里还将开展与萨拉赫丁大学合作的项目，旨在向研究人员和公众开放该大学的手稿收藏。

米祖里表示，这批藏品早在20世纪60年代就被转移到大学，但此后几乎没有被编目，也鲜少得到研究。大多数建筑建于伊拉克君主制时期之前，其中一栋属于奥斯曼时代，并带有英国建筑风格的影响。

档案与展览空间

第二栋建筑计划于下个月作为常设展览场地开放。其首场展览预计将是居住在流亡地的一名库尔德艺术家在库尔德斯坦举办的首次个人展览。另外两处场所将用于工作坊，以及艺术、文化遗产和文化领域的长期教育项目。

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这些建筑于2012年被腾空，当时地区当局开始整治城堡周边地区。在ISIS出现两年后，该计划被暂停，此后这些建筑一直未被使用。

脆弱藏品的数字化

修复工作以KCAC此前在伊拉克库尔德斯坦保护脆弱藏品的工作为基础。2024年，该中心启动了移动档案项目：装在一辆丰田厢式车内的扫描仪被运送至村庄、宗教学校和私人图书馆之间，以将材料数字化并在网上免费公开发布。

此类收藏包括政治文件、宗教手稿、个人日记、占星材料和现代印刷出版物。其中一部分在冲突期间被埋藏于地下。KCAC还与大英图书馆及埃克塞特大学合作，为苏莱曼尼亚宗教基金部图书馆的手稿编目。该倡议旨在使这批藏品成为首个被纳入大英图书馆编目系统的库尔德图书馆。

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