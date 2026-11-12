ERR News：爱沙尼亚600至650家公司3年半未支付2.33亿欧元

在爱沙尼亚，约600至650家公司在三年半内留下约2.33亿欧元未支付。ERR News报道称，该消息援引爱沙尼亚竞争管理局破产服务部门负责人西格内·维姆萨卢的话。她表示，这些数据是在所谓“凤凰公司”相关方案扩散的背景下公布的。

该方案如何运作

这一在爱沙尼亚被称为“埋葬公司”的方案，涉及将业务转移至新的法人实体。原公司将陷入无力偿债状态，而其债务不会转移给后继公司。有问题的企业可能被转交给挂名管理人员、在国外注册，或被留在登记有数百家债务公司地址之下。

维姆萨卢表示，爱沙尼亚商业登记册中有超过30万家私营公司，其中约20%存在某些问题。另有2万家法人实体没有任何能够代表公司、对其进行监督或提交破产申请的董事会成员。

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同一地址登记数千家公司

根据公开数据，与塔林市中心拉瓦拉大道一处地址相关的1261家公司已从登记册中被删除；这些公司涉及约1300万欧元的税务欠款。拉斯纳迈区Sepapaja 6地址登记了超过5000家公司。据ERR News报道，另有1185家公司名义上在塔林市中心萨卡拉街的一套三居室公寓内办公。

破产管理人维利亚尔·卡哈里描述了典型的操作顺序：出现税务欠款、执行程序和未提交的年度报告，随后更换董事会成员构成、地址、所有者和最终受益人。破产服务部门代表和破产管理人指出，将负债公司转交给他人并不能免除责任，而提交破产申请的国家费用较低。

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