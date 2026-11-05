爱沙尼亚劳动监察局报告称，劳动争议数量大幅增加：今年前10个月，劳动争议委员会共收到2593份申请。相比之下，2022年同期收到1516份此类申请，ERR News报道。

委员会的工作负担

该监察局有8名劳动争议委员会主席，至少在过去10年中一直保持这一数量。该机构总干事凯里·萨雷普计算称，每名主席需处理324份申请，而她表示每年可审理案件的上限为300起。

爱沙尼亚法律规定，劳动争议应在45个日历日内审理完毕。萨雷普警告称，委员会若无法遵守这一期限，可能会使该程序失去其主要目的——作为法院诉讼程序快速且简单的替代方案。监察局正争取为新增一个委员会主席职位获得资金。

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更复杂的申请与人工智能生成的文件

该机构将案件数量和复杂程度增加的原因归结为不确定的经济形势，以及与解雇有关的争议增多。近四分之一的案件涉及第三国公民，即来自欧盟和欧洲经济区以外国家的公民。这类申请通常与拖欠工资以及收集证据困难有关。

在准备申请时使用人工智能也带来了额外负担。萨雷普表示，一份典型申请可能只有一两页A4纸，但由人工智能生成的文件有时长达50页至100多页。委员会必须在听证会前处理全部这些材料。

经济和工业部长莉娜·瓦赫特拉斯计划于周一访问劳动监察局，讨论可能的解决方案。选项包括为新增一个委员会主席职位提供资金，或采取其他措施减轻工作负担。

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