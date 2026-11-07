在爱沙尼亚，近11.07万人在没有固定家庭医生的患者名单中。国家审计署的一项分析显示，四年间，这一数字从7.25万人增长；ERR News报道了此事。

预计，退休的家庭医生人数将超过新专科医生的补充人数。医生的平均年龄正在上升，而负责患者名单的医生中，超过一半已年满60岁或以上。国家审计署认为，社会事务部应制定一套考虑长期人员短缺的制度，因为仅靠培养新的医务人员无法解决这一问题。

围绕模式的争议

爱沙尼亚医学协会主席卡特琳·雷赫马认为，每位患者都被分配给自己的家庭医生这一模式已无法正常运作。她提议重新审视职责分配，并将非医疗任务交给护士、助理及其他辅助人员。

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社会事务部长卡门·约勒本人也是一名家庭医生，她不同意需要改变这一模式的看法。她援引研究称，患者与家庭医生之间的长期关系与更好的健康状况和更长的预期寿命有关。

医生分布和人员培养

爱沙尼亚家庭医生协会主席埃勒-马尔·萨达克表示，问题与其说在于合格医生的总数，不如说在于他们的分布。该国有近900名合格家庭医生，负责约780份患者名单，但一些医生管理多份名单或从事非全日制工作。

爱沙尼亚议会正在审议一项有关风险地区和危机区域特别措施的法案。该法案可能允许临时替代性工作形式，包括医生每周到岗三天或四天，以及部分远程工作。今年，创纪录的46人进入家庭医学住院医师培训，但培养一名这样的医生需要四年。

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