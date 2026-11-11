爱沙尼亚近30万例治疗需求未获资金支持——ERR News

爱沙尼亚近10%的医疗需求没有获得资金支持，约涉及30万例治疗。北爱沙尼亚医疗中心新任负责人亚尔诺·哈比赫特表示，ERR News报道。

他表示，重要的是要考虑这涉及哪些患者、他们居住在哪里，以及他们需要哪些医疗服务。哈比赫特援引爱沙尼亚国家审计署的最新报告，对治疗的可及性表示担忧。报告指出，该国在获得医疗服务方面仍存在重大问题，等待时间超过既定标准。

成本增长快于服务可及性

自2019年以来，爱沙尼亚医疗保健系统的资金增加了70%，但患者就诊次数有所下降。哈比赫特解释称，部分资金被用于医疗技术、基础设施更新、设备和员工工资。

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与此同时，治疗本身的成本也在上升：能源和其他资源价格以及药品供应都会影响医院的支出。这位医疗中心负责人表示，提高工资也是为了防止医务人员前往薪酬更高的国家工作，尤其是芬兰和挪威。

家庭医生候诊队列

近日，审计部门还报告称，爱沙尼亚近11.07万人在没有固定家庭医生的情况下处于等候名单中。四年前，这一人数为7.25万人。预计退休医生的人数将超过新增专业人员的人数，而负责患者名单的家庭医生中，超过一半已经60岁或以上。

审计部门得出结论，现行医疗保健融资模式不可持续。社会事务部长卡门·约勒尔表示，需要额外资金，并强调资金必须惠及患者。前部长里娜·西库特认为，作出增加医疗保健税收收入的政治决定不可避免。

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