爱沙尼亚职业学校每名学生获得的资金约为普通教育机构的一半。由于资金不足，这些学校无法及时将过时设备更换为现代化的机器人、无人机和模拟器，而这些设备是为学生就业做准备所必需的，ERR News报道。

支出占比正在下降

爱沙尼亚教育与研究部普通教育和职业教育司顾问奥莉卡·里森贝格表示，职业教育约占该国教育总支出的5.5%。她说，这一占比随着时间推移一直在下降。

塔尔图职业学院VOCO院长赖尼·约克斯指出，教育机构无需在每所学校建立生产设施，而是需要现代化教学设备——机器人、无人机和模拟器。该学院已减少课堂授课时间，并增加自主学习的比重，以避免超出教师薪资预算。

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约克斯表示，资金缺口已对教学组织产生影响。他还说，今年VOCO的学生人数达到十年来最高水平，但学生对必须自行支付部分工作服或学习材料费用表示不满。

需要更新课程

里森贝格强调，劳动力市场的变化以及包括人工智能在内的新技术的普及，要求更新职业课程的内容和教学方法。缝纫、建筑和汽车维修等传统领域的从业人员越来越需要数字技能和新技术知识。

塔林技术学院Techno TLN负责人奥特·帕尔纳表示，应用教育机构需要大量额外投资，以实现教学场所现代化并吸引教师，尤其是数学、自然科学和技术学科教师。他还指出，爱沙尼亚约70%的基础学校毕业生继续在普通高中学习，而选择职业教育的学生太少。

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