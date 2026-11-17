爱沙尼亚记录到疥疮病例增加：家庭医生皮雷特·罗斯普表示，情况正接近流行病规模。全国各地的医务人员报告了许多病例，包括整个家庭和人群群体中的病例，ERR News报道。

疥疮通过密切接触传播

疥疮常影响学龄前儿童及其他儿童。罗斯普表示，这种疾病并不是卫生条件差或贫困的标志，因为它通过密切接触传播。这名医生呼吁家长将疑似疥疮情况告知学校护士或教师，以便其他家庭能够留意可能出现的症状。

不仅患者的家庭成员，所有与其有过密切接触的人也必须接受治疗，即使他们分开居住。这尤其包括保姆、伴侣或摔跤搭档。常见的受影响部位之一是手指之间的缝隙，而传播可发生在例如人们手拉手时。

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为什么治疗并不总是有效

据这名医生称，患者往往只有在非处方药物没有效果或症状复发后才寻求医疗帮助。治疗失败的确切原因尚未确定：螨虫可能已对药物产生更强的耐药性，或者患者可能没有遵循说明。

较长的潜伏期使疥疮防治更加复杂。人们可能只治疗已经出现症状的人，而其他密切接触者可能已经感染，但尚未感到瘙痒。为防止再次感染，必须彻底清洁衣物、床上用品、软体家具和儿童玩具。罗斯普强调，感染者的所有密切接触者必须在同一天开始使用治疗药膏。

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