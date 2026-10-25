斯威士兰公务员委员会认定地区民事登记助理官员农兰格拉·马兰贝在一宗以外国人武西米齐·德拉米尼名义非法办理文件的案件中犯有不诚实和腐败行为。据TimesLIVE报道，这些文件与武西米齐·“凯特”·马特拉拉有关。

关于母亲的虚假信息

根据委员会的结论，2024年2月12日，马兰贝在没有法律规定的基础文件的情况下，为武西米齐·德拉米尼办理了斯威士兰出生证明。她在登记记录中虚假地将当地居民滕比·克里斯蒂娜·祖卢列为这名外国人的母亲。

2024年2月20日，即八天后，这名官员以同一姓名签发了国家身份证件，绕过了既定的民事登记程序。委员会认定，马兰贝利用其职务和个人账户录入虚假的父母信息。

在纪律审理期间，马兰贝起初不认罪，但后来承认了不当行为。委员会驳回了这是行政错误的说法，并得出结论认为，办理这些文件是一项事先策划的方案。

国际刑警组织请求后的核查

在国际刑警组织就以武西米齐·德拉米尼名义签发的一份斯威士兰身份证件号码提出紧急请求后，该方案被揭露。根据国家登记官助理帕蒂兹韦·赫拉茨瓦约的证词，该请求涉及一名在南非被逮捕并受到指控的人。

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赫拉茨瓦约在系统中核查了该号码，发现该文件并不旧：它最近由用户X1003处理。随后的审计将该账户与马兰贝联系起来。

对滕比·克里斯蒂娜·祖卢资料的核查显示，武西米齐并未被列为她的子女之一。祖卢向委员会表示，她在诊所接受体检时丢失了自己的身份证件，并且在2024年没有为其他人登记任何身份证件。

有关马特拉拉的说法

马特拉拉此前在南非议会委员会面前否认自己拥有斯威士兰身份证件，或使用德拉米尼这一姓氏。他还声称，调查人员将该文件的图像植入了他的手机。

与此同时，南非刑事情报负责人杜米萨尼·库马洛告诉该委员会，法医技术分析确定，该身份证件图像是马特拉拉与其妻子私人通信的一部分。控方称，马特拉拉在比勒陀利亚沃特克卢夫岭地区租赁一栋豪宅时，使用该文件冒充斯威士兰王子。

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