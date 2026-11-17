日本大阪大学的研究人员直接观测到了材料单原子层与金属之间界面的一种异常电子态。这是一种重费米子态，在这种状态下，电子的行为仿佛具有大得多的质量。ScienceDaily报道了这项研究结果。

铜表面的单原子层

为开展实验，科学家在铜晶体表面制备了由镱和铜组成的可控单原子层——YbCu₂。他们利用同步辐射研究了该层与衬底之间界面的电子性质。

测量结果显示，局域在超薄层中的电子会与铜衬底中的可移动传导电子发生相互作用。正是这种相互作用导致了电子的重费米子行为。

两种不同状态

实验发现了两种重费米子态。其中一种主要存在于二维原子层中，另一种则延伸至该层之外，进入三维铜晶体。第二种状态成为首个直接证据，证明重费米子行为可由通过这种材料间界面的相互作用产生。

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作者将这一效应与原子层中局域的镱4f电子和铜衬底中可移动传导电子的杂化联系起来。结果表明，结合具有不同电子性质的材料，能够产生各个组分单独都不会展现的量子态。

量子材料的可能性

重费米子态与不同寻常的量子效应有关，其中包括非常规超导性。科学家认为，超薄层与衬底之间的界面可能成为创造和控制这类状态的工具。后续研究可聚焦于改变界面结构、电子轨道以及原子结构叠加时产生的莫尔图案。

该研究发表于《Communications Materials》期刊。

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