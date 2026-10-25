在印度新德里举行的NDTV World峰会上，BAPS僧侣Brahmavihari Swami赞扬了印度籍flydubai飞行员Smit Machchhar在一起疑似劫机未遂事件中的行动。Swami表示，这名飞行员帮助保护了乘客，并且在他看来体现了人性。

对飞行员行动的评价

据NDTV World报道，Brahmavihari Swami表示，每当听到这名飞行员的名字时，他都会感到强烈的情绪。他认为，Machchhar的行动挽救了生命，并可能避免了严重的国际后果。

Swami是印度教灵性组织Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha的高级僧侣和发言人，同时还领导位于阿布扎比的BAPS Hindu Mandir寺庙。他表示，人们曾为这名飞行员祈祷，并称计划在Machchhar能够前来时，为他、其家人和亲属在寺庙举行特别仪式。

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飞往特拉维夫航班上的事件

据该媒体报道，9月30日，Machchhar在flydubai从迪拜飞往特拉维夫的FZ1073航班上与副驾驶发生的一起事件中受重伤。机上共有174名乘客。NDTV World写道，驾驶舱内发生事件后，这名飞行员尽管受伤，仍设法打开了驾驶舱门。这使乘客和机组成员得以制伏副驾驶，并阻止可能发生的劫机。

飞机在沙特阿拉伯紧急降落，随后乘客安全抵达以色列。NDTV World报道称，Machchhar正在阿拉伯联合酋长国一家医院接受治疗。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡邀请这名飞行员参加以色列独立日庆祝活动，而总统伊萨克·赫尔佐格此前曾邀请他前往该国，领取总统颁发的平民英勇奖。

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