印度讨论风电场现代化改造，装机容量将增长50%——OilPrice

印度风力涡轮机制造商正与各邦政府和联邦政府讨论一项计划，即用容量更大的现代化机型替换老旧风电装置。据OilPrice报道，这一做法将在无需额外土地的情况下提高设施容量。

更换旧涡轮机

印度风力涡轮机制造商协会总干事阿迪蒂亚·皮亚西表示，现代化装置可以替换总容量为8吉瓦的老旧、效率较低的涡轮机。该协会估计，对此类场址进行改造可使其装机容量增加近50%。

除提升容量外，现代化改造还将减少风电项目购买新土地的需求。

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风电增长

印度正在扩大风电和太阳能发电容量。2025年，该国投运了创纪录的6.3吉瓦新增风电容量。涡轮机制造商Suzlon Energy执行副董事长吉里什·坦蒂表示，预计2026年新增装机容量将达到8吉瓦，到2030年，年度新增装机容量可能增至约14吉瓦。

新能源和可再生能源部长普拉尔哈德·乔希8月表示，印度已达到300吉瓦已安装非化石能源容量，并正稳步迈向到2030年达到500吉瓦的目标。该国还计划要求国有能源公司扩大储能容量，以减少对可再生能源发电的限电。

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