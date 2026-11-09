9月，印度售出的新三轮交通工具中，超过一半为电动车，这巩固了该国作为全球最大电动人力车市场的地位。据《快报论坛报》报道，新三轮车中电动车型的占比超过50%，而乘用车约为8.5%，两轮交通工具为11.6%。

生产加速

据该媒体报道，在印度一家工厂，每90秒就有一辆电动三轮车下线。在Mahindra Last Mile Mobility工厂，工人和机器人将电芯装入电池组，把车身面板安装到金属框架上，并装配车轮，以满足市场需求。

Mahindra LMM首席执行官苏曼·米什拉表示，过去五年间，该公司电动车的渗透率增长了六倍。她说，过去两年，政府补贴、车辆质量提升和运营成本下降加快了向电动车型的转变。

司机节省开支

十多年前，电动人力车出现在新德里的街头。起初，它们常在路边维修店组装，即在改装的脚踏三轮车上安装中国电池。如今，这类交通工具正在取代部分使用化石燃料发动机的三轮车市场。

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海得拉巴司机阿夫罗兹·阿拉姆今年从燃气车型改用电动车型。他表示，充电成本让他每天可以节省数百卢比，并偿还购买更昂贵电动车的贷款。印度智库CEEW在2025年估计，汽油三轮车在整个使用寿命内每公里的成本比电动三轮车高出一倍以上。

充电和供应问题

电动人力车在印度各地的普及并不均衡。例如，它们在勒克瑙十分常见，但由于缺少停车位和充电基础设施，在孟买数量少得多。供应链也成为额外问题：去年，中国限制出口用于电动机的稀土磁体，导致多家印度汽车制造商削减或暂停生产。

新德里正推动本地制造，其中包括主要从中国和韩国进口的电芯。苏曼·米什拉表示，两家市场参与者已接近在印度实现此类电芯的商业化生产。

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