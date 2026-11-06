由于金属价格高企，印度消费者在排灯节前选择更轻的珠宝，并以旧首饰换购新首饰。据Channel NewsAsia报道，世界黄金协会预计，印度2026年的黄金总需求将降至六年来的最低水平。

购买的克数减少

在印度，人们传统上会在节日和婚礼期间购买黄金，将其视为繁荣的象征和长期投资。不过，珠宝商表示，消费者正在减少所购首饰的重量。PN Gadgil & Sons连锁店首席运营官阿迪蒂亚·莫达克指出，人们并未停止购买珠宝，但以克数计算的购买量有所减少。

国际金价在1月达到每盎司近5,600美元的峰值后下跌，但据该媒体报道，这种金属目前的交易价格仍约为每盎司4,000美元。由于卢比走弱，对印度买家而言，黄金也变得更加昂贵。

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关税与珠宝需求下降

5月，印度政府将黄金进口关税从6%提高至15%，以限制进口并减少外汇流出。根据世界黄金协会的估计，此后国内实物黄金价格上涨了约4–6%。

7月至9月，按重量计算，印度黄金珠宝需求同比下降20%，降至略低于100吨。与此同时，由于价格上涨，此类首饰的支出在此期间增长16%，达到1.49万亿卢比，即160亿美元。

对节庆季的预期

世界黄金协会印度区域首席执行官萨钦·贾恩表示，报价下跌可能会促使年初未购买黄金的投资者买入。该协会还预计，节日和婚礼购买将支持第四季度的需求，尽管高价格可能继续限制所购买珠宝的重量。

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