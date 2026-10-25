印度示威者因大坝项目与警方冲突 — Dawn

在印度阿鲁纳恰尔邦，反对建设大型大坝的示威者与警方发生冲突，并纵火焚烧建筑物。Dawn报道，骚乱于周五晚间在反对Siang Upper Multipurpose Project项目的抗议活动中开始。

建筑物受损，警察受伤

该邦首席部长佩马·坎杜表示，示威者损坏了一座警察局，捣毁了国有水电公司NHPC的办公室以及数名民选官员的住所。

约40名警察因示威者投掷石块而受伤。示威者还损坏了NHPC的办公室，警方则使用催泪瓦斯驱散人群。坎杜呼吁反对建设的人士与政府进行对话，而不是诉诸暴力。

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印度和中国的项目

Siang Upper Multipurpose Project的规划装机容量为11,200兆瓦。印度当局称，这座大坝是对中国在西藏实施的、价值1,670亿美元的Yaxia项目的回应，该项目位于上游。若建成，这一印度设施可能成为该国最大的水电项目。

新德里担心，中国的水电设施可能会影响下游水流。印度当局表示，其项目旨在建设一座大型水库，以蓄积水资源并维持其流入布拉马普特拉河。北京称，中国项目不会对下游产生负面影响。

当地社区坚决反对印度建设这座大坝，原因是可能失去住房和土地。中国对阿鲁纳恰尔邦提出主张，称其为南藏的一部分，而印度拒绝这些主张。

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