印度一架载有6人的直升机坠毁——BBC News

印度北部北阿坎德邦一架载有6人的直升机坠毁，其中包括5名朝圣者。搜救行动正在查莫利地区乔希马特镇附近的一个村庄附近进行。机上人员的情况目前尚不清楚，BBC News报道。

直升机从巴德里纳特起飞

北阿坎德邦首席部长普什卡尔·辛格·达米表示，救援队已被派往山区。据报道，这架直升机于周五下午从巴德里纳特起飞。巴德里纳特是印度教神圣朝圣地之一，此后直升机失去联系。

事故原因尚未确定。事件发生时正值强降雨和能见度不佳。印度气象部门因雷暴、冰雹和强风，向该地区发布了橙色警报。

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紧急服务部门参与行动

达米表示，地区行政部门、灾害管理部门和邦灾难响应部队参与了此次行动。他还下令将所有遭受重伤的人员撤离并接受治疗。

北阿坎德邦是一个与中国和尼泊尔接壤的喜马拉雅邦，每年吸引数百万朝圣者。巴德里纳特与凯达尔纳特、甘戈特里和亚穆诺特里共同构成查尔达姆朝圣路线。该路线上的直升机运输已受到希望避开艰难山地徒步的朝圣者欢迎。

2025年6月，一架载有朝圣者的直升机在凯达尔纳特附近坠毁，造成7人死亡。2022年10月，同一朝圣路线上发生的一起坠机事故又造成7人死亡。2025年朝圣季期间，还曾报道数起其他直升机事故，此后航空当局加强了安全检查并限制了部分航班。

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