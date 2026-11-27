印度警方表示，在德里附近捣毁了一个国际网络诈骗和人口贩运团伙。执法人员称，他们在诺伊达救出了92名印度尼西亚公民和72名马来西亚公民。据称，这些人被高薪IT工作承诺诱骗到印度。

护照据称被没收

据BBC News报道，一名来自马来西亚的员工成功逃脱并讲述了该团伙的运作方式后，这一骗局被揭露。数十名外国人表示，他们抵达印度后护照被没收，并被违背意愿关押在诺伊达。诺伊达是德里的一个郊区，IT公司和呼叫中心在此运营。

警方称，这些人没有获得承诺的工作和高薪，反而被迫在网上冒充女性。他们需要将潜在受害者引导至虚假的投资平台。

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警方称查获设备

警方表示，目前已有一名马来西亚公民因该案被捕。执法人员还称，查获了近550台台式电脑、笔记本电脑和手机。针对该骗局可能与更广泛的国际网络诈骗团伙存在关联，调查已经展开。

近年来，印度警方和银行一直报告称数字诈骗有所增加。根据印度国家网络犯罪举报门户网站的数据，2025年登记了280万起网络诈骗投诉，损失约为22,495 crore卢比，即24.2亿美元。这比2021年的投诉数量增加了4,000%以上。

印度联邦政府曾表示，大多数此类案件与虚假投资和交易骗局有关。诈骗者可能冒充金融专家，向受害者展示虚构利润，并允许他们提取小额资金，随后阻止其获取更大金额的尝试。

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