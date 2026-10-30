10月抗议活动持续两天期间，印度拘留了43名记者，其中大多数是在首都德里被拘留。ABC News Australia报道，援引保护记者委员会的消息。

被拘留者中包括40岁的记者Shoaib Daniyal，他当时正前往报道一场抗议活动。据他所述，他家附近出现了警方检查站，在与一名执法人员交谈后，他被送上一辆公交车，未被告知原因。印度法律允许警方在特定情况下无证拘留人员，前提是有合理理由怀疑该人已经实施或可能实施犯罪。

因选民名册引发的抗议

印度各地的示威者要求首席选举专员Gyanesh Kumar辞职。他们称，全国范围内对选民名册的审查被用于让执政的印度人民党获益。这些活动成为该国自年初以来第二波大规模抗议。

数字媒体Newslaundry总编辑Manisha Pande表示，鉴于首都聚集了大量记者，德里媒体人士被拘留令人意外。记者兼作家Srinivasan Jain认为，当局的行动与试图压制抗议并恐吓媒体有关。

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对媒体的压力

根据无国界记者组织的世界新闻自由指数，印度在180个国家中排名第157位，而2019年位列第140位。ABC News Australia的消息人士表示，自Narendra Modi和印度人民党于2014年上台以来，对编辑部的压力不断加大。

Jain在NDTV电视台于2022年转由Adani Group控制后离开该台。他表示，该电视网络的编辑方针发生了变化。Pande还指出，许多电视频道依赖政府广告及其商业利益与政府合同相关的所有者。

据Indian Express报道，印度政府在3月至7月期间下令发出约19.5万份删除Instagram、Facebook和YouTube帖文的指令。政治讽刺演员Ramit Verma在报道德里抗议活动时也被拘留；他表示，其发布的内容曾多次在未作解释的情况下被删除。

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