印度数千名选举权抗议者被拘留——BBC News

上个月，印度数千名参加争取选举权青年和平抗议活动的人士在示威期间被拘留。由Z世代代表领导的Cockroach Janta Party（CJP）运动组织者也面临举行示威活动的限制和法律程序，BBC News报道称。

夏季抗议之后

7月，CJP在德里组织了大规模抗议活动，随后联邦教育部长达尔门德拉·普拉丹辞职。起初，该运动聚集了对教育、劳动力市场和经济状况不满的年轻人。

社交媒体和讽刺内容推动了该运动的传播，其中包括公开嘲讽总理纳伦德拉·莫迪。政治研究中心前主席、布朗大学访问教授亚米尼·艾亚尔认为，该运动并不局限于某一特定种姓、性别或经济阶层。她指出，执政的印度人民党部分核心选民也加入了该运动。

拘留与限制

CJP发言人绍拉夫·达斯和该组织另一名领导人阿舒托什·兰卡被指控非法进入德里简塔尔·曼塔尔的场地。他们在蒂哈尔监狱度过了一周。7月曾举行静坐罢工的简塔尔·曼塔尔被从允许举行示威活动的地点名单中删除；该决定正在法院受到挑战。

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警方还因未遵从命令的指控，对其他学生团体成员采取行动，其中包括左翼全印学生协会。律师阿里·汗表示，即使最终以无罪释放告终的案件，也可能审理多年，并吓退抗议参与者。

当局与反对派的立场

印度人民党全国发言人赛义德·扎法尔·伊斯兰驳回了有关当局行动过于严厉的指控。他表示，抗议权和言论自由受到宪法保障，但其行使必须在法律范围内进行，且不应危及他人的安全。

与此同时，11月1日，当局允许由国大党领导的反对派INDIA联盟在德里拉姆利拉广场举行集会。据BBC News报道，数万人在那里聚集。CJP领导人坚持认为，这场青年运动的范围比他们的组织更广。

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