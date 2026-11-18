在印度尼西亚，汽车制造商现代汽车首次展示了已具备量产条件的Neira电动跨界车，该车配备三排座椅，可容纳7人。公司计划于11月20日开放该车型的预订，其正式首发预计将在GAIKINDO Auto Week 2026展会上举行。Electrek对此进行了报道。

今年7月，现代汽车在Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026展会上发布了Neira概念车。量产车型将成为该品牌首款在印度尼西亚本地生产的七座纯电动SUV。

Kia车型的版本

该媒体认为，Neira实际上是以现代品牌推出的Kia Carens Clavis EV版本。与这款同源车型相比，它的不同之处在于车标、经过小幅修改的车身前后部分、不同的车轮和前大灯。

车内配备两块12.3英寸显示屏，分别为仪表盘和中央导航屏幕。此外，该车还设有独立的空调系统控制面板。

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电池和配置

现代汽车尚未披露Neira的电池和动力系统参数。Electrek推测，这款电动跨界车可能会搭载与Kia Carens Clavis EV相同的42千瓦时和51.4千瓦时电池。这些电池按照MIDC工况的标称续航里程分别最高可达404公里和490公里。

据该媒体报道，使用功率为100千瓦的直流快速充电站，Kia的电池可在约39分钟内从10%充至80%。现代汽车列出的Neira特点包括更高的离地间隙、Bluelink互联服务、Blind-spot View Monitor盲区监测系统，以及更便捷的第三排进出方式。

在上市前，现代汽车计划驾驶这款电动车进行约4000公里的行程，从班达亚齐的Kilometer Nol前往班达内拉。

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