印度尼西亚警方宣布，第四名高级执法官员因涉嫌非法窃听总统普拉博沃·苏比安托而被列为嫌疑人。新嫌疑人是一名姓名首字母为SU的官员，当地媒体确认其为斯拉梅特·乌利安迪。

涉嫌批准窃听

据Channel NewsAsia报道，警方于11月5日晚间的新闻发布会上宣布了这一嫌疑。警方表示，SU在2010年至2019年间领导印度尼西亚刑事调查局监控部门，并在2021年至2026年间担任该机构信息技术部门负责人。

网络犯罪部门负责人苏赫尔曼托表示，另外两名嫌疑人从SU处获得了窃听许可。他说，他们在删除截听记录前也曾向他寻求批准。由于健康状况，SU目前尚未被拘留。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

调查仍在继续

周二，该案中已有三名高级警官被逮捕，其中包括前国家警察总长以及普拉博沃·苏比安托总统行政办公室负责人利斯蒂约·西吉特·普拉博沃。该媒体指出，他被广泛认为是前总统佐科·维多多的忠诚支持者。

调查人员正在确定试图截获总统通信的动机。作为调查的一部分，已有13名警察以及5名刑事调查和信息技术领域专家接受讯问。国家警察总长还成立了一个特别小组调查此案。

在有关涉嫌窃听的报道出现后，数千名军人在雅加达部署，但周四和周五首都局势保持平静。与此同时，立法者正在考虑审查副总统吉布兰·拉卡布明·拉卡是否符合任职要求；他是佐科·维多多的儿子。

关注我们在