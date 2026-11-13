印尼警察被怀疑监控总统普拉博沃——德国之声

在印度尼西亚，4名警察高官被怀疑可能非法截获总统普拉博沃·苏比安托及其他人士的通信。调查人员认为，窃听活动在2025年和2026年未经适当授权进行，随后有人试图删除行动记录，德国之声报道。

可能被窃听的对象

新任国家警察总长苏尤迪·阿里奥·塞托向议会委员会表示，据称监控对象包括总统、总统府工作人员、各部委和政府机构代表、议员、政党人士、省长、反腐机构官员、活动人士和学生。

被拘留的高官中包括前国家警察总长利斯特约·西吉特·普拉博沃，他与总统没有亲属关系。10月，他出任总统办公厅主任——比丑闻公开早数周。议会委员会正在查明此次行动的动机，以及其他高官可能的涉入情况。警方还另行对可能涉及叛国罪的违法行为展开调查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当局与人权倡导者的反应

国际特赦组织还呼吁查明，窃听是否被用于恐吓政府批评者和限制公民自由。作为预防措施，政府向雅加达增派了2万名军人。与此同时，据德国之声报道，没有迹象表明此次行动是推翻普拉博沃政府的更广泛行动的一部分。

接受该媒体采访的专家将这起丑闻与长期存在的、将安全机构能力用于政治目的的问题联系起来。印度尼西亚《电子信息和交易法》禁止未经授权截获数据，但其他规定允许为特定执法和情报目的实施监控。研究人员尼基·法赫里扎尔表示，该国需要一套统一的法律框架来规范监控，并对警察单位的权限实施更严格的监督。

这起丑闻还加剧了普拉博沃与其前任佐科·维多多之间的紧张关系。利斯特约由维多多于2021年任命为警察总长，并于10月被替换。与此同时，因其学历文件引发的另一场争议，维多多之子吉布兰·拉卡布明·拉卡本周辞去副总统职务；该问题未被认为与窃听调查有关。

关注我们在