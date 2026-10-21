10月20日，印尼多座城市的学生举行抗议活动，抗议大规模森林火灾和有毒烟霾。数周来，烟霾一直令数千人的健康状况恶化。示威活动在雅加达、万隆、日惹、北干巴鲁和望加锡举行，Channel NewsAsia报道。

集会参与者对普拉博沃·苏比安托总统政府的行动表示不满，该政府于10月20日迎来执政两周年。抗议者批评当局存在他们认为的无能和腐败。自7月以来，火灾已蔓延至婆罗洲岛和苏门答腊岛的大面积地区，而未能扑灭火灾尤其受到批评。

居民抱怨烟霾造成的后果

婆罗洲帕朗卡拉亚的居民向法新社讲述了健康和收入方面的问题。街头饮料摊贩梅尔西表示，由于烟霾，生意几乎停滞，而价格却在上涨。家庭主妇西弗拉说，她的丈夫和两个孩子已经咳嗽了一个月，烟雾甚至进入了家中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

前一天，帕朗卡拉亚数十名抗议者要求宣布进入紧急状态。该组织代表珍妮·西赖特表示，在雅加达，警方拘留了6名绿色和平组织活动人士，他们在市中心的Bundaran HI环岛纪念碑上悬挂了抗议横幅。

数万人被投入灭火工作

国家灾害管理局发言人伯顿·潘贾伊坦表示，全国已有超过6万名消防员参与灭火，其中包括志愿者。共有49架飞机可用于洒水和人工增雨，但其中一部分因烟霾而定期未被使用。

监测平台Nusantara Atlas称，2026年前9个月，印尼火灾波及超过190万公顷土地。火灾造成的空气污染还蔓延至吉隆坡和新加坡。报道指出，今年的火灾尤为严重，尤其是由于强烈的厄尔尼诺天气现象。

关注我们在