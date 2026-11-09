在印度尼西亚南加里曼丹省，一架参与扑灭森林火灾的直升机在取水时坠入巴里托河。澳大利亚人迈克尔·贝特里奇和新西兰公民休·佩奇幸存，而印度尼西亚领航员亚扬·苏皮扬苏里遇难。

据澳大利亚广播公司新闻报道，这架直升机突然机头向下俯冲，坠入婆罗洲岛上的一条河流。网上发布的视频显示，事故发生后不久，人们被从水中救出。贝特里奇和佩奇在一家军医院接受了治疗。

事故原因调查

该直升机根据与印尼当局签订的合同执行任务，并参与应对该国十多年来最严重的森林和土地火灾季。印尼国家灾害管理局表示，将协助开展官方调查，以确定事故的确切原因。

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该机构发言人伯顿·SP·潘贾伊坦还表示，将对航空作业安全进行全面评估。评估将涵盖机队技术状况、洒水程序、机组人员的身体状况和资质、天气条件以及作业地点的特点。

一周内第二起事故

此次事故发生前，11月4日中加里曼丹曾发生另一起消防直升机坠毁事故。当时，三名印尼机组人员在取水时遇难；机上共有八人。

森林和土地火灾已蔓延至印尼大片地区，包括加里曼丹、苏门答腊和巴布亚。根据该国卫生部的数据，火灾产生的有毒烟雾导致超过40万例急性呼吸道感染。印尼环境部长表示，今年该国已投入超过10万人参与灭火。

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