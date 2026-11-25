在印度尼西亚，救援人员正在搜寻可能被困在西爪哇省一座矿井中的工人。据Channel NewsAsia报道，强降雨后，洪水淹没了通往一座深100米矿井的通道，人们自周一以来一直被困在那里。

搜救行动条件

搜救部门表示，通往矿井的通道狭窄，地形湿滑且昏暗。该部门没有说明行动规模，也没有通报尝试抵达被困人员的进展。

雅加达搜救办公室负责人德西阿娜·卡尔蒂卡·巴哈里表示，救援人员正在监测水情，并评估进入矿井竖井的可能性。她说，在制定策略时，救援人员会考虑竖井深度、狭窄通道和有限照明，以确保人员安全。

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尚未公布救援人员是否成功与被困工人取得联系，以及他们的状况如何。

未经授权的金矿

多家当地媒体报道称，矿井内可能有30名工人。该矿井位于茂物山区的蓬戈尔地区，距离印度尼西亚首都雅加达以南约60公里。

在蓬戈尔开采黄金的国有矿业公司Antam表示，事故发生在一座不属于其运营范围的未经授权金矿。报道还指出，印度尼西亚的小规模和非法采矿活动曾多次引发事故，尤其是在当局更难实施监管的偏远地区。

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