印度尼西亚在该国多个地区记录了333,470例与森林和土地火灾相关的急性呼吸道感染病例。卫生部于10月22日公布了这一消息，阿纳多卢通讯社报道。

该部环境健康司司长滕·苏尤蒂表示，新增病例数量仍然很高：一天内记录了4,522例新增病例。她称，部分地区的空气污染指数已达到危险水平。

六个省份空气危险

据该官员称，火灾应对重点覆盖的六个省份局势最为严峻：廖内省、占碑省、南苏门答腊省、西加里曼丹省、南加里曼丹省和中加里曼丹省。

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森林火灾产生的烟雾含有细颗粒物PM2.5、一氧化碳、二氧化氮及其他有机化合物。接触此类污染可能导致急性呼吸道感染、哮喘、慢性阻塞性肺疾病、眼睛和皮肤刺激以及其他全身性健康影响。

总统声明与抗议活动

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多表示，如果获得外国支持的公司对反复发生的森林和土地火灾负有责任，它们可能失去经营许可。他称，有迹象表明，许多此类公司负有责任；这些公司持有特许经营权超过十年，并多次发生违规行为。

总统还表示，公司在两次违规后应被吊销许可，被取消的特许经营权可移交给印尼年轻人。与此同时，在东加里曼丹省首府三马林达，数千名学生和其他参与者举行抗议，要求将森林和土地火灾宣布为国家灾难。印度尼西亚正经历异常漫长的旱季，厄尔尼诺现象正在助长火灾发生条件。

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