在印度尼西亚南加里曼丹省，一架参与扑灭森林火灾的直升机在取水时坠入巴里托河。机上两名澳大利亚公民获救，一名印度尼西亚籍机组人员失踪。

取水过程中发生事故

据Channel NewsAsia报道，事故发生于11月8日，当时正在执行空中投水灭火任务。国家灾害管理局发言人伯顿·潘贾伊坦表示，两名澳大利亚人安全，但第三名机组人员——一名印度尼西亚公民——尚未找到。

业余视频显示，直升机在装满取水装置后逐渐失去高度，随后机头朝下扎入水中。潘贾伊坦表示，这架飞行器可能在使用悬挂式水箱取水后进行机动时失去控制。这架Eurocopter EC225LP Super Puma直升机属于一家由该机构聘请、用于执行空中灭火任务的公司。

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数日内第二起事故

这是数日内在婆罗洲附近发生的第二起消防直升机事故。周三，一架载有8人的军用直升机在丹戎普丁国家公园执行灭火任务时坠入水中。当时有3人死亡，事故原因正在调查中。

数月来，印度尼西亚一直在苏门答腊、婆罗洲和巴布亚应对大规模火灾。根据森林砍伐监测机构Nusantara Atlas的数据，大火已摧毁超过190万公顷土地。火灾产生的烟雾已蔓延至马来西亚、东帝汶和新加坡。导致火势蔓延的因素之一是强厄尔尼诺现象，该现象通常会在印度尼西亚引发干旱。

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