伊拉克两名政治人物因腐败被判监禁——Asharq Al-Awsat

伊拉克一家法院判处第二大逊尼派政治联盟领导人穆桑纳·萨马赖伊六年监禁，并判处议员齐亚德·贾纳比五年监禁。两人被认定在涉及炼油公司合同获利的案件中有罪，Asharq Al-Awsat报道，消息援引伊拉克联邦廉政委员会。

委员会称，两名政治人物均从涉及North and South Refineries公司的合同中获利。法院还命令萨马赖伊返还300亿伊拉克第纳尔；委员会称，他作为合同中间人获得了这笔钱。贾纳比须返还根据同一批交易获得的40亿第纳尔。

炼油厂合同案

穆桑纳·萨马赖伊于2026年6月28日被拘留，当时执法部门针对涉嫌腐败的现任及前任议员和官员开展了一次大规模行动。当地媒体将此次行动称为“黎明突袭”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对炼油行业合同的调查部分涉及前石油部雇员阿德南·朱迈利，以及有关在政府交易中非法获利和收取佣金的指控。

上诉可能性

两项判决均依据伊拉克《刑法》第319条作出。该条禁止公务员及受托履行公共职能的人员直接或间接从与其公务职责相关的合同或项目中获利。

律师赛义夫·萨阿迪向该媒体表示，刑事法院的裁决可在30天内向联邦最高上诉法院提出上诉。如果判决得到维持，将成为终局判决。此后，议会可能出现的空缺席位替补将由议员替补法规范。

关注我们在