巴格达已开始审理数千名涉嫌与恐怖组织“伊斯兰国”有关联者。首批在卡尔赫刑事法院出庭的是6名叙利亚公民。他们属于5704名嫌疑人组成的群体，这些人今年在一项获得美军支持的行动中从叙利亚被转移至伊拉克，The National报道。

巴格达的首次听证

这6名叙利亚人在两间相邻的法庭受审。法官海德尔·纳吉向其中3人宣读了加入恐怖组织“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”的指控。法院表示，证据基于不同机构的情报报告、该组织受害者、伊拉克居民、流离失所者营地人员的证词，以及该组织自身的出版物。

法庭上宣称，3人均于2016年加入该组织，并参与了针对前叙利亚政权和叙利亚民主力量的突袭和战斗。他们没有律师，因此同意接受法院指定的辩护。相关案件的听证被推迟至12月7日，以便被告准备辩护。

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对数千名囚犯的调查

嫌疑人于2月从叙利亚东北部的监狱被转移，此前由库尔德人领导的部队在该地区实施的控制崩溃。在此之前，这些男子在叙利亚被关押多年，未被提出指控，也无法获得司法系统的救济。伊拉克同意从头开展调查，并仅依据伊拉克法律审理案件；在程序结束前，他们不会被引渡至原籍国。

9月，伊拉克最高司法委员会表示，已完成对5704名囚犯的调查。其中包括3497名叙利亚公民、474名伊拉克公民，以及来自共计67个国家的公民。案件由卡尔赫第一调查法院处理，并增派了法官和检察官。人权组织此前批评伊拉克的恐怖主义案件审判过于仓促，并可能侵犯获得公平审判的权利，而巴格达则表示已具备相应保障。

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