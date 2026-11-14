数千名伊拉克民众护送前议员艾哈迈德·阿尔万尼的遗体从巴格达机场前往安巴尔省拉马迪。机场聚集了大量人群，拉马迪则有部落代表和来自该省不同城市的居民等待送葬队伍抵达，据《中东报》报道。

遗体由私人飞机运送

载有阿尔万尼遗体的私人飞机于11月14日上午从贝鲁特抵达巴格达。当地媒体报道，运输费用由领导主权联盟的伊拉克政治人物哈米斯·汉贾尔支付。

车队随后前往距离巴格达约110公里的拉马迪。军用车辆为车队护送，行程在加强安保措施下进行。阿尔万尼之死在伊拉克引发强烈反响，尤其是在他的家乡安巴尔省。

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贝鲁特谋杀案调查

黎巴嫩当局正在调查这名前议员在贝鲁特遇害的情况。据该报报道，调查人员在确认两名嫌疑人的身份方面取得了进展。伊拉克安全媒体小组呼吁公众等待调查结果，不要在调查结束前就该犯罪的更广泛动机作出结论。

该小组表示，伊拉克驻贝鲁特大使馆、黎巴嫩司法和安全机构以及伊拉克国家情报局正在协调行动。伊拉克总统府前主任卡迈勒·杜莱米表示，必须向公众透明地说明该犯罪的情况和动机。

艾哈迈德·阿尔万尼在2013年底安巴尔的抗议活动期间成名。同年12月，他被逮捕；2014年，他因在其被拘捕期间发生的冲突中杀害两名军人的案件被判处死刑。2025年4月，在服刑超过11年后，他获释：其中一个受害者家庭撤回了申诉，阿尔万尼本人也被纳入大赦法。

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